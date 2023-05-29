Kendi cenazesine lokma gönderdi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizinde trafik kazasında ölen Fuat'ı oynayan Doğukan Polat bir ilki gerçekleştirdi. Uzun süren çekimler esnasında ekip arkadaşlarına tatlı bir sürpriz yapmak isteyen Polat, cenaze ve hayır işleri için lokma döken bir firmayla anlaşarak kendi cenazesine lokma hayrı gönderdi. Acılı sahneyi çekerken uzun saatler çalışan ekibe esprili bir hediye gönderen Polat, böylece kendi cenazesine lokma gönderen ilk kişi oldu.