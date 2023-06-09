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09 Haziran 2023 Cuma 07:49:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:49:00

Kenan'lı başlangıç

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Müzisyen Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle bir araya geldi.

Müzisyen Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da sezonun ilk konseriyle müzikseverlerle bir araya geldi. Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra son yıllarda ses getiren 'Yosun' ve 'Yaramızda Kalsın' parçalarını seslendirdi. Doğulu, gecede Can Bonomo'yu sahnesinde ağırlayarak birlikte 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' şarkısını söyledi. Doğulu, konserde giydiği A46 Tuvanam tasarımı kıyafetiyle dikkat çekti. Konseri izlemeye gelenler arasında, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Hande Doğandemir, Merve Özbey, Berkay ve Sinem Ünsal gibi isimler vardı.

Etiketler : Kenan Müzisyen Kenan Doğulu BKM organizasyonu
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