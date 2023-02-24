Kenan gitti, biz yine işimize devam ettik

Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde yer alan oyuncu Ayşe Kökçü, Kenan Işık'la ilgili konuştu. 'Dur Bir Dinle' programına katılan Kökçü'ye bir dönem söylemiş olduğu "Kenan Işık bazı kişisel ilişkileri nedeniyle bana iyi roller vermedi" sözleri hatırlatıldı. Oyuncu bunun üzerine "Gencay Hanım Kenan Işık'tan daha önce Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni'ydi. Sonra Kenan geldi ve 9 sene gibi bir süre içerisinde bana rol verilmedi.

Ben sadece Lüküs Hayat oynadım. Benim yaşımın en verimli zamanlarıydı onlar. Öyle yaptı Kenan, niyeyse onu da bilemedim" dedikten sonra, "Allah şifa versin. Böyle bir şey yaşadık. Ama önemli değil. O gitti biz gene işimize devam ettik. Kim gelip kim giderse şov devam ediyor" dedi.