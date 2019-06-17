Kenan Doğulu Beren Saat boşanacak mı? Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliği bitiyor mu?

Ünlü oyuncu Beren Saat ile boşancakları gündemden düşmeyen Kenan Doğulu, önceki akşam Bebek Şenliği festivalinde sahne aldı. Kenan Doğulu, muhabirlerin boşanma iddialarıyla ilgili soruları karşısında, “Benim tarzımı biliyorsunuz. O yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara” şeklinde yanıt verdi. Beren Saat'in sık sık eski sevgilisi Efe Güray'la yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması da dedikoduları alevlendirmişti.Kenan Doğulu Beren Saat hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KENAN DOĞULU BEREN SAAT BOŞANACAK MI?

Kenan Doğulu, muhabirlerin soruları karşısında, “Benim tarzımı biliyorsunuz. O yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara” dedikten sonra arabasına binerek evinin yolunu tuttu.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT EVLİLİĞİ BİTİYOR MU?

Ünlü oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu bir süredir boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündeme geliyordu. Saat'in sık sık eski sevgilisi Efe Güray'la yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması da dedikoduları alevlendirmişti.

Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşanmıştı. Beren Saat, 45 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini şaşırtmıştı. Paylaşımında sık sık boşanma iddialarından da bahseden Saat, paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı.

BEREN SAAT'TEN KAFALARI KARIŞTIRAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

'Ben oyun arkadaşımı buldum galiba' dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı oldu. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı ve yol arkadaşımı...

"Ne zaman boşanıyorsunuz?' diye soruyor herkes"

Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı; ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır!

Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabii ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da sana aşık oldum... "

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Cihan Doğulu ( 31 Mayıs 1974; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı.

Kenan Cihan Doğulu,31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli'dir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle girdi.

Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü.

Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.

Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu.Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.

10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. 10. Yıl Marşı'nın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının nisan ayında piyasaya sunuldu.

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift,29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

BEREN SAAT KİMDİR?



Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları’nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat’in ikinci sinema filmi “Gecenin Kanatları” 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında “Gergedan Mevsimi” filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan “İntikam” dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan “Benim Dünyam” filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar.

29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.