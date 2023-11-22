Kenan destekli albüm

Şarkıcı Duygu Soylu, yapımcılığını Kenan Doğulu'nun üstlendiği 9 şarkılık ilk solo albümü Kara Elmas'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Soylu, albümünde yer alan 'Buralar Dar Geliyor' adlı şarkısını kliplendirdi. Sözleri Ceylan Ertem'e, müziği ise Soylu'ya ait olan şarkıda müzisyen, Kenan Doğulu'nun da çalışmalarında kendisine çok büyük destek olduğunu söyledi. Duygu Soylu, şarkının müzik listelerinde hak ettiği ilgiyi göreceğini düşündüğünü dile getirirken, Kenan Doğulu'ya desteğinden ötürü teşekkür etti. Kenan Doğulu'nun da en beğendiği ve güvendiği nadir seslerden biri olan Soylu, müzik çalışmalarına ve kariyerine ara vermeden üretmeye devam edeceğini dile getirdi.