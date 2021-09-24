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24 Eylül 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 10:00:00

Kenan aynı Kıvanç yapay

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Şovmen Mehmet Ali Erbil, iki jön Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu eleştirdi

Şovmen Mehmet Ali Erbil, iki jön Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu eleştirdi: ''Kıvanç'ın Organize İşler'deki rolü çok abartıldı, bana yapay geldi. Kenan'ı ise hep aynı buluyorum.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa adlı yapıma konuşan Erbil Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu değerlendirdi. Erbil, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı 'Sarı Saruhan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, ve en son 'Alef' dizisinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili, "Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler'deki rolü çok abartıldı, bana yapay geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nu hep aynı buluyorum" dedi.

Etiketler : Şovmen Mehmet Ali Erbil Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
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