Oyuncu Sinem Uslu, bir süredir kemik iliğinin kan üretmemesi tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, için dua istedi. Oyuncu, kan bağışı çağrısında bulundu. Uslu soysal medya hesabından, "Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. Hastane de zorlu bir sürece girdik. Düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" notunu yazdı. Oyuncuya hayranları, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak, Uslu ve annesine destek verdi.