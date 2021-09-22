Kemoterapi zor bir süreçti

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' sinema filmi 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde sinema seyircisiyle buluşuyor. Filmin galası Capitol Spektrum Cineplex'te gerçekleşti. Filmde Sadan Ünüvar'ı Canan Ergüder, eşi Ziyaettin Ünüvar'ı Kenan Ece canlandırdı. Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Ergüder, "2016 yılından bu yana hayatımda olan bir proje. İlk kez gerçek hayattan bir insanı canlandırdım. Seyirciyle buluşmasından dolayı çok heyecanlıyım" dedi. Kemoterapiyi tamamladığını söyleyen oyuncu, "Gayet iyiyim, toparlanıyorum. zor bir süreçti tedavim bitmek üzere kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" dedi.