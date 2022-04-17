Kelimelerin yetmediği noktadayım

Ebru Şallı lenfoma kanseriyle verdiği yaşam mücadelesini kaybeden oğlu Pars'ı, 2. ölüm yıl dönümünde andı. Şallı, "200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim" dedi.

Ebru Şallı, yürekleri burktu. Eski manken lenfoma kanseriyle mücadele eden 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümüyle yıkılmıştı. Şallı, oğlunun 2. ölüm yıl dönümünde sosyal medyada duygulandıran bir paylaşımlarda bulundu. Eski manken oğlu Pars'la fotoğraflarını yayınladı. Şallı, gönderisinin altına, "Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım.. Seni tarifsiz seviyorum" notunu düştü. Ebru Şallı, Pars'ın hastalık sürecini katıldığı programda gözyaşları içinde anlatarak, "Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada. Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum" demişti.