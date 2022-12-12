Kazayı koluna yazdı

Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaralanan ve bacağından yaralanan tiyatro oyuncusu Melis İşiten, yaşadıklarını dövmeledi. Oyuncu kaza yaptıkları tarihi koluna yazdırdı. İşiten, sosyal medya hesabından dövmeli kolunu paylaşarak altına, "Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim" notunu yazdı.