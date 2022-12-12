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12 Aralık 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 15:30:00

Kazayı koluna yazdı

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Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaralanan ve bacağından yaralanan tiyatro oyuncusu Melis İşiten, yaşadıklarını dövmeledi.

Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaralanan ve bacağından yaralanan tiyatro oyuncusu Melis İşiten, yaşadıklarını dövmeledi. Oyuncu kaza yaptıkları tarihi koluna yazdırdı. İşiten, sosyal medya hesabından dövmeli kolunu paylaşarak altına, "Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim" notunu yazdı.

Etiketler : Kazayı koluna yazdı Amasya Melis İşiten
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