Youtuber Reynmen, 7 milyon liralık lüks cipiyle Nişantaşı'nın tozunu attı. Arkadaşlarıyla bir mekanda buluşan Reynmen, City's çıkışı objektiflere yansıdı. Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Reynmen, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" dedi. Şarkıcı özel yaptırdığı modifiyeli aracıyla da ilgi odağı oldu. Öte yandan Reynmen'in sunucu Bircan Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Şarkıcının 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.