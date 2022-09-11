Kazanın öncesini hatırlamıyorum

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, yaşadığı zor günleri anlattı. Şarkıcı, "O an çok zordu. Aslında kazanın biraz öncesini hatırlamıyorum ama sonrasında çok sakin kaldım. Her şeyi elimden geldiğince doğru yapmaya çalıştım. Bize yardım edenler de olmuştu" dedi. Profesyonel yardım aldığını açıklayan Ergül, "İlaç kullanmıyorum ama iyi bir gelişim gösteriyorum. Kabullenişim de buna yardım ediyor bence. Çünkü kâbulü çok zor bir şey bu. Anda olmaya çalışıyorum, dualar ediyorum" diye konuştu.





