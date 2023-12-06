Kazakistan çıkarması

Ezel, Aşk-ı Memnu, Kara Para Aşk, Yargı ve daha birçok diziye yaptığı müziklerle dikkat çeken Toygar Işıklı Kazakistan'da sahne aldı. Işıklı, dizi ve film müziklerinden oluşan eserlerini Kazakistan'da 100 kişiden oluşan dünyaca ünlü Ne Prosto Orkestrası ile beraber seslendirdi. Astana ve Almatı'da verdiği konserlerle Işıklı'yı 5000 kişi dinledi. Işıklı Azerbaycan, Özbekistan, Almanya ve Hollanda turneleriyle konserlerine devam edecek.