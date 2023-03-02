Kazağını annesi ördü

Şarkıcı Halil Sezai, annesi Nurten Paracıkoğlu'nun kendisine kazak ördüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından şarkıcı, annesinin ördüğü kazağını takipçilerin beğenisine sundu. Sezai gönderisinin altına, "Sabah kargo geldi. Annem kazak örmüş. Yanına da börek koymuş yollamış. Nazar boncuğu da iliştirilmiş bir de hayat katlanılır bir yerse, senin, sizin için" yazdı. Sezai'nin paylaşına hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.