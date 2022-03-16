Kaza sonrası ilk kez sokakta

Geçen haftalarda kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirerek ölümden dönen Nurgül Yeşilçay, İstanbul gecelerinde görüntülendi.

'Son Nefesime Kadar' dizisi final kararı alan Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Dizide, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaparak ölümden dönen oyuncu, günler sonrası ilk kez gecelerde görüntülendi. Ağaca çarptığı kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Yeşilçay, hastanede tedavisinin devam ettiğin söyledi. Yeşilçay, dehşet anını "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hâlâ geçmedi. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek'' sözleriyle kazayı anlattı.