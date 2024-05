Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah törenine çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitleri Oktay Kaynarca ve Demet Özdemir oldu. Aile cüzdanını Tolga Aslan'ın eşi Şeyda Yiğin'e veren Kaynarca, "Çünkü bir kadın her zaman her şeye sahip çıkar ve her şeyi kontrol edebilir. Bu evlilik cüzdanı da onda her zaman güvende olacaktır" dedi.