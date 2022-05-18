Geçtiğimiz yıl oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Derya Tuna, 'Kırmızı Koltuk'ta samimi açıklamalarda bulundu. Marmara Park AVM'de Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirtti. Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu da sözlerine ekleyen Tuna, gelini Yasemin Şefkatli ile ilgili, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter" dedi.