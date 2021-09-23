Kaynak'ın hayatı beyazperdede

Klasik Türk Müziği'nin önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. 'Mûsiki Dehâsı Hâfız' filminde 57 yaşında bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesi anlatılacak. Senaryosunu Altan Akışık'ın kaleme aldığı filmde Sadettin Kaynak rolünü de Akışık üstleniyor. Kaynak'ın hayat boyu çok fazla çalışmış olmasına vurgu yapan Akışık, "Bu sefer, nevi şahsına münhasır bir kişiliği canlandırmanın heyecanı içindeyim" dedi.