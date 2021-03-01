Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması
Futbolcu Arda Turan, oynadığı Galatasaray maçından sonra gül alarak annesinin evinde kendisini bekleyen eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evlilik yıldönümünü kutladı.
Futbolcu Arda Turan, oynadığı Galatasaray maçından sonra gül alarak annesinin evinde kendisini bekleyen eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evlilik yıldönümünü kutladı. Doğan ile 3 yıllık evliliğinden 2 çocukları bulunan Turan, sosyal medya hesabından "Kayınvalidesinde evlilik yıldönümü kutlayan gelin gibi gelin" mesajını yazdı. Turan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.