Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması

Futbolcu Arda Turan, oynadığı Galatasaray maçından sonra gül alarak annesinin evinde kendisini bekleyen eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evlilik yıldönümünü kutladı. Doğan ile 3 yıllık evliliğinden 2 çocukları bulunan Turan, sosyal medya hesabından "Kayınvalidesinde evlilik yıldönümü kutlayan gelin gibi gelin" mesajını yazdı. Turan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

