Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Beste Açar, çocukluğunda Kayahan'ın kızı olduğunu gizlediğini söyledi. Açar, Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa adlı programa konuk oldu. İlkokula başladığı zaman ünlü birisinin kızı olduğunu anladığını ifade eden Açar, "ilkokula giderken müsameremiz oldu. Babam en önde oturup beni izliyordu. Ben bale yapıyordum. O güne kadar babamın Kayahan olduğunu kimseye söylememiştim. Beni babamdan dolayı sevmelerini istemedim, babam ben sahnedeyken bana çiçek uzatıp kızım dedi ve herkes orada öğrenmiş oldu çok gururlanmış ve çok utanmıştım" dedi.