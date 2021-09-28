Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız

İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü, Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın "Babamın soyadını kullanmasını istemiyorum' açıklamasına "İpek Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak" yanıtını verdi. .

İpek Açar, Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın 'evlenmesine rağmen babamın soyadını kullanıyor' eleştirilerine yanıt verdi. Müzisyen Alper Kömürcü ile evli olan Açar, 'Seyhan Erdağ'la Süper Pazar' programında ilk kez konuştu. Tüm yaşananların kendisini üzdüğünü söyleyen Açar, "Kayahan çok kıymetli benim için evladımın babası... Gerek yoktu böyle şeylere. Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil'' dedi. Konuyla ilgili söz alan Alper Kömürcü ise "Çok mutlu ve güzel bir ailemiz var son zamanlarda biraz üzüldük'' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Eşine her zaman destek verdiğini söyleyen Kömürcü, "İpek Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Zaten Ben İpek'e böyle bir kadın olduğu için aşık oldum, bu karakteri ve bu kalbi için... Ben bu desteği İpek'e sonuna kadar vermeye devam edeceğim" dedi.