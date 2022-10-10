Kaya'dan Hülya'ya destek

Hülya Avşar, 'Yeni Gazino'da sezona hızlı bir giriş yaptı. Rezervasyonları saatler öncesinde dolan ve sold out olan gecede Avşar Kızı, Melih Yazgan imzalı yeşil elbisesiyle dikkat çekti. Avşar Kızı'nı ilk gecesinde kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Baba-kız, Avşar Kızı'nın şarkılarına gece boyunca eşlik etti. İki saat sahnede kalan sanatçı, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.