Kavgayı konuşmak istemedi

'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette geceleri olaylı bir şekilde bitmişti. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka, Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir samimi hallerinden rahatsız olmuş ve etkinlikte oyuncuyla kavga etmişti. Olaylı gecede Demir'in yanında olan Ersin Arıcı, yaşananları ilk kez anlattı. Arıcı, "Çok güzel bir geceydi. Konser falan oldu, eğlendik hep beraber. Daha sonra da dağıldık. Teşekkür ederim. Hiç öyle şeyleri konuşmaya gerek yok" dedi.