Oyuncu Nejat işler, Asmalımescit'te bir mekânda kavgaya karıştı. Nejat İşler, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişiyi dövdü. Müdavimi olduğu bir mekânda eğlenen İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekân karıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu. İşler, dövdüğü kişinin mekândan atılmasının ardından eğlencesine devam etti.