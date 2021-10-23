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Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı
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23 Ekim 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 19:00:00

Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

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Ünlü model Didem Soydan ile oyuncu sevgilisi Burak Deniz ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Daha önce defalarca kez kavga ettikleri bilinen hatta bir keresinde mahallelinin isyan etmesine neden olacak kadar gürültülü şekilde münakaşa eden ikilinin bu kararı özellikle yakın çevresini hiç şaşırtmadı. Soydan ve Deniz sosyal medya hesaplarında birlikte çekildikleri fotoğrafları silip, takipten de çıktılar.

Etiketler : didem soydan burak deniz magazin haberleri
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