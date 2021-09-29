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29 Eylül 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 12:30:00

Kavga edip ayrıldılar

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En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Melisa Döngel, bir süredir birlikte olduğu oteller zinciri veliahtı sevgilisi Deniz Şahin'le ayrıldı.

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Melisa Döngel, bir süredir birlikte olduğu oteller zinciri veliahtı sevgilisi Deniz Şahin'le ayrıldı. Çift, iddialara göre nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı şiddetli bir kavga yaşadıkları ve ilişkilerini bitirme kararı aldı. İkili, geçtiğimiz yaz aylarında Ege sahillerinde birlikte tatil yaparak objektiflere mutluluk pozları vermişti.

Etiketler : Kavga edip ayrıldılar Sen Çal Kapımı Melisa Döngel Deniz Şahin
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