Kavga anı kamerada

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın Sarıyer'de oturduğu sitede yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız olan komşusuna, "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit ettiğini iddia eden Tuna'nın komşusu polise şikayette bulunmuştu. Yaşanan tartışma kavga görüntüleri sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Uğur Şen ve oğlu, Tuna'ya gelen bir grup misafirler arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürülerek karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldular.