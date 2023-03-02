Katy Perr: ABD bizi yüzüstü bıraktı
Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışması 'Idol'de, ülkede yaşanan silahlı saldırılara tepki gösterdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Amerikalı Katy Perry, jürisi olduğu ses yarışması 'Idol'de, ülkede yaşanan silahlı saldırılara tepki gösterdi. Seçmelere katılan bir yarışmacının 2018 yılında okuduğu lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8 arkadaşını kaybettiğini söylemesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Perry, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ülke bizi yüzüstü bıraktı. Bu saçmalıklar başına geldiği için değil, müziği sevdiğin için burada şarkı söylüyor olmalıydın. 8 arkadaşını kaybetmiş olmamalıydın. Umarım insanlara değişmemiz gerektiğini hatırlatırsın. Ben de korkuyorum."