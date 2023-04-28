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28 Nisan 2023 Cuma 14:21:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:21:00

Kaşlarım en büyük travmamdı

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Oyuncu Mert Ramazan Demir, kaşlarıyla ilgili bir anısını anlattı.

'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Mert Ramazan Demir, kaşlarıyla ilgili bir anısını anlattı. Oyuncu, YouTube'da İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Demir, kalın kaşlarının lise yıllarında en büyük travmasını olduğunu söyledi. Demir, "Beni bir de lisede görecektiniz. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim" dedi.

Etiketler : yalı çapkını mert ramazan demir oyuncu kaş
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