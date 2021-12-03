Pınar Altuğ, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaret ve eleştirilerle ilgili konuştu. Oyuncu, "Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor" dedi.

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Birol Güven ile Habertürk'te yayınlanan Bire Bir adlı programa konuk oldu. Zaman zaman sosyal medyada kendisine gelen bazı yorumlara verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Altuğ, "Kaşınanı kaşırım yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim" dedi. Programda Birol Güven, oyuncunun, eşi Yağmur Atacan'dan kısa olduğunu söyledi. Yapımcı, "Ben Pınar'ı teknesini yıkarken ayakkabısız gördüm. Kimse bilmez eşi Yağmur'dan kısa. Gözlerimle gördüm" dedi.