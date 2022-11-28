Kasım'da aşk başkadır

En son Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Yasmin Erbil, sosyal medyada aşka geldi. Şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı, bir süredir Survivor 2021 yarışmasında ikinci olan Yiğit Poyraz'la yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, baş başa Amsterdam tatiline çıktı. Tatilden renkli kareler paylaşan ikili, yüzlerini göstermeyerek gizem yarattı. Ancak Poyraz'ın yayınladığı bir fotoğraf ikiliyi ele verdi.

Eliyle yüzünü kapatan Yasmin Erbil'in kendi paylaşımında da giydiği gri tişört hayranlarının gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında evindeyken Poyraz'ın yer aldığı bir karesini paylaşmıştı.