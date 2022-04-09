09 Nisan 2022 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 14:02:00
Kasabanın hemşiresi
Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi 'Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' izleyicisiyle bir araya geldi.
Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alan yapımda Atasever, Mine Hemşire rolüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı, genç doktorlar Ömer ve Leyla'yı canlandırdı.