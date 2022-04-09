Kasabanın hemşiresi

Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alan yapımda Atasever, Mine Hemşire rolüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı, genç doktorlar Ömer ve Leyla'yı canlandırdı.