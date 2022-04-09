VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kendini stüdyoya kapattı
Hediye yerine bağış istedi
‘Aman'lı tekli
İnşallah kazanırız
İnce eleyip sık dokuyor
Utangaç Ayça
Murat sadece arkadaşım
Çağatay ile güzel gidiyor
Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Ürdün'e gidecek
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor
Kızlar babaya emanet
Kasabanın hemşiresi
Aşka yeşil ışık
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı... Yürürlükten kaldırıldı
Dümeni Türkiye'ye kırdılar...
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
Diyabet ve tansiyon hastalarına oruç uyarısı
Saçkıran en sık gençleri etkiliyor
Panik atağın 9 belirtisi
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi
AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
Türk SİHA'ları Amerikan medyasında
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 14:02:00

Kasabanın hemşiresi

ABONE OL

Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi 'Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' izleyicisiyle bir araya geldi.

Şehre uzak bir hastanede yolları kesişen üç idealist doktorun hikayesini konu alan yapımda Atasever, Mine Hemşire rolüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı, genç doktorlar Ömer ve Leyla'yı canlandırdı.

Etiketler : hazal subaşı deniz can aktaş vildan atasever ozan akbaba trt kasaba doktoru
Yalnız ve mutlu

Yalnız ve mutlu
Ünlü yönetmen İstanbul'da

Ünlü yönetmen İstanbul'da
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına

Yeşil sahalardan istanbul sokaklarına
Köpeğine bebek arabası

Köpeğine bebek arabası
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti
Bu yaz tatil yok iş var

Bu yaz tatil yok iş var
Güzellik işine girdi

Güzellik işine girdi
Yeni Hakime Hanım

Yeni Hakime Hanım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER