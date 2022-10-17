Kasabada yenilik

TRT'nin sevilen dizisi 'Kasaba Doktoru'nda yönetmen değişikliği yaşandı. Fatih Enes Ömeroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin kurucu yönetmeni Arda Sarıgün görevini başka bir meslektaşına devretti. Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever'i buluşturan dizinin yeni yönetmeni Bahadır İnce oldu. Cuma akşamlarına damga vuran dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer'in hikayesini anlatıyor.