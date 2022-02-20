'Kasaba Doktoru'nda buluştular

Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş, TRT'nin Kore dizisi 'Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımında başrolü paylaşacak.

En son ekranlara veda eden 'Çukur' dizisinde rol alan Hazal Subaşı setlere geri dönüyor. Oyuncu, İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi 'Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımına dahil oldu. Subaşı'ya 'Menajerimi Ara' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Deniz Can Aktaş eşlik edecek. Yapımda Ozan Akbaba da yer alırken, ekip mart ayında kamera karşısına geçecek. Dizide, büyük bir hastanede trajik bir olay yaşadıktan sonra bir kasabada mesleğine devam eden bir doktorun hikayesi anlatılacak.