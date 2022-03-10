Kasaba Doktoru sete çıktı

Başrollerinde Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımın hazırlıkları devam ediyor. Yapım ekibi sete çıkarak kamera karşısına geçti. Senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı dizide, büyük bir hastanede trajik bir olay yaşadıktan sonra bir kasabada mesleğine devam eden bir doktorun hikayesi anlatılacak.