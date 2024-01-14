Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Depremden etkilenen Hatay'a katkıda bulunmak için bir müzik okulu açan Karsu, yardım çağrısında bulundu. Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla okulu başlatan sanatçı, ''Yardımınıza ihtiyacım var, müzik enstrümanları arıyorum. Evinizde kullanmadığınız klarnet, trompet, keman gibi enstrümanlar var mı? Hatay'daki depremzedeler için inşa ettiğimiz müzik okulunda bu enstrümanları kullanmaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.