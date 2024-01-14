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14 Ocak 2024 Pazar 07:59:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 07:59:00

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

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Depremden etkilenen Hatay'da bir müzik okulu açan Karsu, yardım çağrısında bulundu.

Depremden etkilenen Hatay'a katkıda bulunmak için bir müzik okulu açan Karsu, yardım çağrısında bulundu. Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla okulu başlatan sanatçı, ''Yardımınıza ihtiyacım var, müzik enstrümanları arıyorum. Evinizde kullanmadığınız klarnet, trompet, keman gibi enstrümanlar var mı? Hatay'daki depremzedeler için inşa ettiğimiz müzik okulunda bu enstrümanları kullanmaktan büyük mutluluk duyarız" dedi.

Etiketler : deprem hatay müzik okulu karsu
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