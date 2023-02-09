Karsu: Ailemde çok kayıp var

Yaşamını Hollanda'da sürdüren şarkıcı Karsu, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıkladı. Aile üyelerinin yer aldığı fotoğrafı paylaşıp "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" ifadelerini kullandı. Karsu, daha sonra sözlerine "Bizde çok kayıp var; halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz'' şeklinde devam etti. Öte yandan şarkıcı Hollanda'dan deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurup "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi.