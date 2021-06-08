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08 Haziran 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 15:00:00

Kars öncesi Antalya'da

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Uzak Şehrin Masalı' adlı dizinin çekimleri için Kars'a gidecek olan Aslıhan Güner, set öncesi soluğu tatilde aldı.

Uzak Şehrin Masalı' adlı dizinin çekimleri için Kars'a gidecek olan Aslıhan Güner, set öncesi soluğu tatilde aldı. Tatil için Antalya'yı tercih eden oyuncu, bol bol dinlenerek yeni sezon öncesi enerji depoladı. İddialı bir projeyle ekranlarda olacağını söyleyen Aslıhan Güner, heyecanlı olduğunu ifade etti.

Etiketler : Uzak Şehrin Masalı Kars Aslıhan Güner
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