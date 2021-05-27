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27 Mayıs 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 14:30:00

Kariyerinde ‘Devir Değişti'

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Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai ve Gülçin Ergül gibi isimler, kariyerinde 35. yılı geride bırakan Çelik'in proje albümünde buluştu.

Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai ve Gülçin Ergül gibi isimler, kariyerinde 35. yılı geride bırakan Çelik'in proje albümünde buluştu. 'Devir Değişti' albümünde ünlü isimler, Çelik'in sevilen parçalarını seslendirecek Çelik, albümüyle ilgili "Bu albümdeki hitleri dinlerken gerçekten de farklı karaktere, görüşlere sahip, her birinin müzikal ifadesi değişik olan sanatçıların şarkılarıma kattığı ruha tanıklık edeceksiniz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : çelik devir değişti albüm
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