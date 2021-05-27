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27 Mayıs 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 10:30:00

Kariyerime odaklıyım

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Son dönemde adı Halit Özgür ve Serkay Tütüncü gibi isimlerle anılan İlayda Alişan, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Son dönemde adı Halit Özgür ve Serkay Tütüncü gibi isimlerle anılan İlayda Alişan, hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Kariyer odaklı olduğunu belirten genç oyuncu, ''Yazılanlar hem ailemi hem de beni fazlasıyla yıpratıyor. Kariyerime odaklandığım bu dönemde mesleğim dışında herhangi bir konuyla gündeme gelmek istemem" dedi.

Etiketler : halit özgür serkay tütncü ilayda alişan
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