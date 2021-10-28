Kariyeri için ABD'de

Oyuncu Hande Erçel, kişisel gelişim için harekete geçti. Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı yer olan Los Angeles'a dil eğitimi için gitti. Oyuncu, burada kalacağı 3 ay süresince İngilizcesini ilerletecek. Oyuncu, ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçu olan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi alacak.

