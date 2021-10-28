Kariyeri için ABD'de
Oyuncu Hande Erçel, kişisel gelişim için harekete geçti. Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı yer olan Los Angeles'a dil eğitimi için gitti.
Oyuncu Hande Erçel, kişisel gelişim için harekete geçti. Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı yer olan Los Angeles'a dil eğitimi için gitti. Oyuncu, burada kalacağı 3 ay süresince İngilizcesini ilerletecek. Oyuncu, ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçu olan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi alacak.