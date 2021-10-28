VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yolcu hostese saldırdı: Uçak hem rota değiştirdi hem de acil iniş yaptı
Başkan Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Cinayet zanlısını kırık far parçaları ele verdi
Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
İngiltere'de otomobil üretimi eylülde sert düştü
Lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı yapılacak
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi!
G20 Liderler Zirvesi Roma'da gerçekleştirilecek!
Bakan Akar'dan "terörist neredeyse hedef orası" vurgusu
Türkiye ABD'ye resti çekti
Başkan Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı için karar verildi!
Tatar, 'bu fevkalade önemli' deyip açıkladı: Türkiye'mizin varlığına bağlı
Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!
Türkiye'den komşuya net mesaj!
Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabetle vurdular
Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabetle vurdular
Şebnem'i vahşice katletti! Caniyle ilgili korkunç gerçek
28 Ekim 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 19:30:00

Kariyeri için ABD'de

ABONE OL

Oyuncu Hande Erçel, kişisel gelişim için harekete geçti. Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı yer olan Los Angeles'a dil eğitimi için gitti.

Oyuncu Hande Erçel, kişisel gelişim için harekete geçti. Erçel, Hollywood'un kalbinin attığı yer olan Los Angeles'a dil eğitimi için gitti. Oyuncu, burada kalacağı 3 ay süresince İngilizcesini ilerletecek. Oyuncu, ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçu olan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi alacak.

Etiketler : Oyuncu Hande Erçel Hollywood Los Angeles
Ev sahibiyle kira krizi

Ev sahibiyle kira krizi
Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!
Mutluluğa giden yol müzikten geçer

Mutluluğa giden yol müzikten geçer
İmzayı attı üç klip çekti

İmzayı attı üç klip çekti
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
Sete çıkmama kararı aldılar

Sete çıkmama kararı aldılar
Minik hayranıyla sahnede

Minik hayranıyla sahnede
36. yaşını sahnede kutladı

36. yaşını sahnede kutladı
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te

EN ÇOK OKUNAN HABERLER