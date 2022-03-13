Karın tadını çıkardılar

İstanbul beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu Hande Erçel karın keyfini çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Oyuncu, kar yediği anları sosyal medyasından paylaştı.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu karın keyfini 3 çocuğuyla oyun oynayarak çıkardı. Sarıoğlu, evinin havuz kenarında oldu. Saran, Sarp ve kızı Sare'yle pozunu yayınladı.

'Sadakatsiz' dizisinde yer alan Melis Sezen karın tadını çıkardı. Oyuncu, evinin sitesinde bir köpekle karlar altındaki karesini yayınladı.

Komedyen İbrahim Büyükak karın tadını oğlu Aslan Oktay'la çıkardı. Oyuncu oğlunu omuzlarına aldığı karesine yayınladı.

'Son Nefesime Kadar' dizisi final kararı alan Nurgül Yeşilçay, karda eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar gibi eğlenen oyuncu, karda dans ettiği anları Instagram hesabında paylaştı.

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Merve Dizdar, kara sette yakalandı. Oyuncu o anları, "Set sonrası karı idi" notuyla yayınladı.

Oyuncu Seda Bakan eşi Ali Eren ve kızları Leyla'yla karın keyfini çıkardı. Eren alesi evlerinin bahçesinde kar topu oynadı.

Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Alp Navruz, kar altında karesini sosyal medya hesabından, "Kış bitmiyor" notuyla yayınladı.

Oyuncu Doğa Rutkay kar yağışının tadını çıkardı. Rutkay, çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

'Aşk Taktikleri' filminde yer alan Şükrü Özyıldız kendini sokağa attı. Oyuncu, sahil hattında karlar altında boğaza karşı yürüyüş yaptı.

'Gecenin Ucunda' dizisiyle 1,5 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül, karın tadını ormanda yürüyüş yaparak çıkardı.

Dijitalde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan 'Another Self' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, kar sakinliği yaşadı. Oyuncu, sabah kahvesini evinin bahçesinde beyazlar içeresinde yudumladı.