VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin affetmedi
1 milyon gence iş fırsatı
iBB'nin kar ile imtihanı!
"Bunu Türkiye'den öğrenmek istiyoruz"
Rusya'dan Herson'da referandum planı!
"Tarihimiz kirli nasıl diyebildin?
ABD konsolosluğu hedef alındı
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü!
Çin ve Hindistan anlaştı!
Gizli ittifak patladı!
Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?
Aybar kar fırtınası ne zaman bitecek?
Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu
Dersimiz: Hamburgerle tanışma
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak
Karın tadını çıkardılar
Benim çocuk özlemim yok
Arabesk şov
Adrese Teslim'e yeni yorum
Hayalini gerçekleştiriyor
Hatıram Olsun düeti
Aşkta 5'inci perde
Fransız ırkçı aday Zemmour'a yumurtalı saldırı
Çavuşoğlu, ADF'nin ikinci gününde ikili görüşmelerini sürdürdü
13 Mart 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 10:30:00

Karın tadını çıkardılar

ABONE OL

İstanbul beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

İstanbul beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

En son 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu Hande Erçel karın keyfini çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Oyuncu, kar yediği anları sosyal medyasından paylaştı.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu karın keyfini 3 çocuğuyla oyun oynayarak çıkardı. Sarıoğlu, evinin havuz kenarında oldu. Saran, Sarp ve kızı Sare'yle pozunu yayınladı.

'Sadakatsiz' dizisinde yer alan Melis Sezen karın tadını çıkardı. Oyuncu, evinin sitesinde bir köpekle karlar altındaki karesini yayınladı.

Komedyen İbrahim Büyükak karın tadını oğlu Aslan Oktay'la çıkardı. Oyuncu oğlunu omuzlarına aldığı karesine yayınladı.

'Son Nefesime Kadar' dizisi final kararı alan Nurgül Yeşilçay, karda eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar gibi eğlenen oyuncu, karda dans ettiği anları Instagram hesabında paylaştı.

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Merve Dizdar, kara sette yakalandı. Oyuncu o anları, "Set sonrası karı idi" notuyla yayınladı.

Oyuncu Seda Bakan eşi Ali Eren ve kızları Leyla'yla karın keyfini çıkardı. Eren alesi evlerinin bahçesinde kar topu oynadı.

Ekranlara veda eden 'Ada Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Alp Navruz, kar altında karesini sosyal medya hesabından, "Kış bitmiyor" notuyla yayınladı.

Oyuncu Doğa Rutkay kar yağışının tadını çıkardı. Rutkay, çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

'Aşk Taktikleri' filminde yer alan Şükrü Özyıldız kendini sokağa attı. Oyuncu, sahil hattında karlar altında boğaza karşı yürüyüş yaptı.

'Gecenin Ucunda' dizisiyle 1,5 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül, karın tadını ormanda yürüyüş yaparak çıkardı.

Dijitalde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan 'Another Self' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, kar sakinliği yaşadı. Oyuncu, sabah kahvesini evinin bahçesinde beyazlar içeresinde yudumladı.

Etiketler : Karın tadını çıkardılar Şükrü Özyıldız Neslihan Atagül
Yolun ortasında bıraktı

Yolun ortasında bıraktı
Boşanıyorlar

Boşanıyorlar
Oyuncu şarkıyı söylemeli

Oyuncu şarkıyı söylemeli
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede
Çapkınlık yarıda kaldı

Çapkınlık yarıda kaldı
Albüm için geri sayım

Albüm için geri sayım
Konser sanatçısıyım

Konser sanatçısıyım
Devran'a yıldızlı destek

Devran'a yıldızlı destek
Modaya el attı

Modaya el attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER