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25 Ocak 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 10:30:00

Karın tadını çıkardılar

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İstanbul beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

İstanbul beyaza bürününce sanat dünyasının ünlü isimleri de karlar altında pozlar verdi. Birçok ünlü isim, yaşadıkları keyifli anları Instagram'dan paylaştı.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan Ezgi Şenler ve Deniz Baysal Yurtçu, karın tadını sette çıkardı. Oyuncular set arasında karların üstüne yatarak eğlenceli anlar yaşadı.

Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina'yla karın tadını çıkardı. Erdeniz ailesi renkli karelerini hayranlarıyla paylaştı.

Burcu Biricik, karın keyfini çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Elektrik direğine tırmandığı pozunu, "Hayattaki tehlikelere karşı dikkatli duruşum" diyerek yayınladı.

Oyuncu Hatice Şendil, karın tadını çocuklar gibi eğlenerek çıkardı.Oyuncu sportif kombiniyle eşi Burak Sağyaşar'a pozlar verdi.

Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep kar şaşkınlığını yayınladı. Şarkıcının kızı camın arkasından manzaraya baktı.

Oyuncu Ahsen Eroğlu, sokağa çıkarak karla oyunlar oynadı.

Eski kainat güzeli Azra akın oğlu Demir ve eşi Atakan'la karın keyfini ailecek çıkardı. Koru ailesi kardan adam ve pasta yaptı.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, karın tadını çıkardığı karesini sosyal medyadan paylaştı.

Etiketler : Karın tadını çıkardılar İSTANBUL ÜNLÜLER
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