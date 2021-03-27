Karı koca aynı dizide

Şarkıcı Alişan, yakın dostlarıyla birlikte eşi Buse Varol'un yeni yaşını Arnavutköy Atlas Balık'ta kutladı. Pandemi kuralları nedeniyle mekanın akyam saat 19.00'da kapanmasından ötürü eğlenceyi yarıda kesen Alişan, "Sağlık olsun, gerisi önemli değil" dedi, Eşi Buse'yle aynı projede yer almaları için teklif aldıklarını söyleyen Alişan, ''Bir televizyon kanalında yaz ayına hazırladığımız bir dizi projesi var. İkimizde aynı projede olacağız" dedi

