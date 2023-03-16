"Kardiyolojik açıdan sınıfta kaldım"

'Kundakçı' adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde önceki gün sahnede fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak önceki akşam 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. Sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu doktorunun onayıyla sahneye çıktığını belirtti. Oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi. Keyfi yerinde olduğu görülen Haluk Bilginer için tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.