Kardeşten 500 bin TL'lik jest

Bir süredir maddi açıdan sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç’a kardeşi Sertaç Ortaç’tan hediye… 2018 yılında geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve gördüğü tedavi sonrası iyileşen Sertaç Ortaç, ağabeyine 500 bin TL değerinde BMW 281i marka araba aldı. Ünlü popçu, önceki gün yeni aracıyla Çilekli’de bir benzincide obkejtiflere yansıdı. Kız arkadaşı Seçil Gür ile birlikte stüdyoya çalışmaya gittiklerini anlatan Serdar Ortaç, “Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum. Benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor” diye konuştu. Ünlü popçu, yakın zamanda yeni projelerinin de müjdesini sevenlerine verdi.

Recep ASLAN

