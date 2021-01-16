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16 Ocak 2021 Cumartesi 20:58:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 17:20:00

Kardeşten 500 bin TL'lik jest

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Serdar Ortaç, kardeşi Sertaç Ortaç'ın hediye ettiği 500 bin TL'lik aracıyla görüntülendi. Popçu, ‘Kardeşimin bana aldığı arabayla geziyorum'' dedi.

Bir süredir maddi açıdan sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç’a kardeşi Sertaç Ortaç’tan hediye… 2018 yılında geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ve gördüğü tedavi sonrası iyileşen Sertaç Ortaç, ağabeyine 500 bin TL değerinde BMW 281i marka araba aldı. Ünlü popçu, önceki gün yeni aracıyla Çilekli’de bir benzincide obkejtiflere yansıdı. Kız arkadaşı Seçil Gür ile birlikte stüdyoya çalışmaya gittiklerini anlatan Serdar Ortaç, “Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum. Benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor” diye konuştu. Ünlü popçu, yakın zamanda yeni projelerinin de müjdesini sevenlerine verdi. 

Recep ASLAN

Etiketler : serdar ortaç sertaç ortaç bmw
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