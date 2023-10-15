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15 Ekim 2023 Pazar 08:08:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 08:08:00

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

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Oyuncu Seda Kırımlıoğlu, yeni bir film anlaşmasına imza attı.

'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle beğeni toplayan Seda Kırımlıoğlu, yeni bir film anlaşmasına imza attı. Oyuncu, Ali Ayyıldız'ın yönettiği 'Hayat Kırıkları' filminde rol alacak. Yapımda kendisine Anıl İlter ve Merve Çağıran eşlik edecek. Çekimler için her iki set arasında koşturan Kırımlıoğlu "Çok keyifli bir proje. Çekimlerine başladık. Setten sete bir yoğun trafik içerisindeyim. Yorucu ama tatlı bir yorgunluk içerisindeyim" dedi.

Etiketler : kardeşlerim seda kırımlıoğlu hayat kırıkları
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