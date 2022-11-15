Kardeşini ikizi sandılar

Geçtiğimiz hafta uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir'le İtalya'da sade bir törenle evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yurda döndü. Oyuncu, soluğu kız kardeşinin yanında aldı. Yazıcı, kardeşiyle hasret gidererek, birlikte çekildikleri fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu ve kardeşinin benzerliği dikkat çekerken hayranları, "İkiz misiniz acaba?" ve "Sizi ayırt etmek ne kadar da zor öyle" gibi yorumda bulundu.