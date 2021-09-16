Kardeş düeti

Türk halk müziği eserlerini batı müziği enstrümanlarıyla yorumlayan Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan'dan oluşan Barabar grubu, BKM Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Grubu dinlemeye gelenler arasında Taner Ölmez'in kardeşi müzisyen Taylan Özgür Ölmez ve Serkan Keskin'in sevgilisi Meriç Aral da vardı. Ölmez, sahneye ağabeyini davet ederek birlikte 3 şarkı seslendirdi.