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16 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00

Kardeş düeti

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Türk halk müziği eserlerini batı müziği enstrümanlarıyla yorumlayan Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan'dan oluşan Barabar grubu, BKM Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı.

Türk halk müziği eserlerini batı müziği enstrümanlarıyla yorumlayan Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan'dan oluşan Barabar grubu, BKM Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Grubu dinlemeye gelenler arasında Taner Ölmez'in kardeşi müzisyen Taylan Özgür Ölmez ve Serkan Keskin'in sevgilisi Meriç Aral da vardı. Ölmez, sahneye ağabeyini davet ederek birlikte 3 şarkı seslendirdi.

Etiketler : Türk halk müziği erkan Keskin Taner Ölmez Fırat İkisivri
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