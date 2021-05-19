Kardeş benzerliği

Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek'in kardeşi ortaya çıktı. Dünya çapında bir şöhrete sahip olsa da özel hayatını hep geride bırakmayı başaran oyuncu, bir etkinlikte kardeşiyle bir araya geldi. Akyürek ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşırttı.

