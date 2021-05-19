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19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15:00

Kardeş benzerliği

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Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek'in kardeşi ortaya çıktı.

Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek'in kardeşi ortaya çıktı. Dünya çapında bir şöhrete sahip olsa da özel hayatını hep geride bırakmayı başaran oyuncu, bir etkinlikte kardeşiyle bir araya geldi. Akyürek ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Etiketler : engin akyürek kardeş benzerlik
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